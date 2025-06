„Поблиску сме до нуклеарно уништување од кога било“; Шеф на американскиот разузнавач: Милиони мртви за неколку минути

0 SHARES Сподели Твитни

Директорката на Националната разузнавачка агенција на САД, Тулси Габард, објави видео во кое предупредува дека САД и светот се „поблиску до работ на нуклеарен холокауст од кога било досега“, обвинувајќи ги политичките елити и, како што вели таа, „военоподбуцнувачите“ дека го туркаат светот кон катастрофа.Во видеото од три и пол минути, Габард зборува директно пред камерата, раскажувајќи за нејзината неодамнешна посета на јапонскиот град Хирошима, кој беше уништен од американска нуклеарна бомба во 1945 година. Видеото содржи снимки од нејзиното патување, како и архивски снимки од жртвите на нуклеарниот напад.„Елитите ги поттикнуваат тензиите меѓу нуклеарните сили“„Ова е реалноста за тоа што е во прашање“, рече Габард во видеото. „Денес сме поблиску до нуклеарно уништување од кога било, бидејќи политичките елити безумно поттикнуваат страв и тензии меѓу нуклеарните сили.“Габард предупреди дека денешното оружје е многу помоќно од бомбата фрлена врз Хирошима и дека „една нуклеарна бомба денес би можела да убие милиони луѓе за само неколку минути“. Таа, исто така, посочи дека „моќните луѓе“ се убедени дека во случај на нуклеарен конфликт би имале пристап до засолништа, па затоа лесно се залагаат за ескалација.I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) June 10, 2025„Не смееме да им дозволиме да нè доведат до нуклеарна војна“„Од нас, обичните луѓе, зависи да го кренеме гласот и да го запреме ова лудило. Мораме да го отфрлиме патот кон нуклеарна војна и да се бориме за свет каде што никој нема да живее во страв од нуклеарен холокауст“, рече Габард.Не е јасно кога е снимено видеото, но Габард минатата недела беше во Јапонија, каде што посети американска воена база со американскиот амбасадор Џорџ Глас. Според соопштението од нејзиниот кабинет, Габард не ја посети Хирошима за време на нејзината прва посета на Јапонија во март.Националната разузнавачка агенција не одговори веднаш на прашањата дали видеото е направено со користење на владини ресурси.Габард често предупредува на опасноста од нуклеарна војнаГабард е поранешна конгресменка и кандидатка на претседателските избори во САД во 2020 година, а минатата година ја поддржа кандидатурата на Доналд Трамп и се приклучи на Републиканската партија. Таа е позната по своите остри критики кон политиката на воена интервенција на САД и по нејзиното застапување на зајакнување на нуклеарните договори додека беше во Конгресот.Нејзиното ново видео беше објавено додека администрацијата на Трамп преговара за нов нуклеарен договор со Иран. Трамп вчера изјави дека Техеран го отфрлил предлогот на САД за прекин на збогатувањето ураниум.Претходно, со сличен тон, таа ги критикуваше Зеленски, Бајден, НАТО…Во слична смисла, Габард напиша на социјалната мрежа X минатата година : „Подбубнувачите на војна се обидуваат да нè вовлечат во Трета светска војна, која може да заврши само со еден исход: нуклеарно уништување и смрт на нашите најблиски. Зеленски, Бајден, НАТО, неоконзервативците во Конгресот и медиумите се луди. И ние сме луди ако им дозволиме.“Военоподбуцнувачите се обидуваат да нè вовлечат во Трета светска војна, која може да заврши само на еден начин: нуклеарно уништување и страдање и смрт на сите наши најблиски. Зеленски, Бајден, НАТО, конгресните и медиумските неоконзервативци се луди. И ние сме луди ако пасивно им дозволиме да нè водат во…The warmongers are trying to drag us into WW3, which can only end in one way: nuclear annihilation and the suffering and death of all our loved ones. Zelensky, Biden, NATO, congressional and media neocons are insane. And we are insane if we passively allow them to lead us into… pic.twitter.com/NbHiCgWhDf— Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) February 21, 2023



