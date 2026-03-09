Повеќето жени се плашат од рак на дојка, но постои поголем здравствен ризик

0 SHARES Сподели Твитни

Многу жени го наведуваат ракот на дојка како најголема закана по здравјето, но лекарите предупредуваат дека постојат уште поголеми здравствени ризици.

„Срцевите заболувања не се ниту ретка појава ниту далечна закана. Тоа е најголемата закана со која се соочуваат повеќето жени во текот на животот“, вели кардиологот д-р Чипи Аџитан за EatingWell. Добрата вест, сепак, е дека секојдневните животни навики можат значително да придонесат за одржување на добро здравје.

„Мислам дека многу жени сè уште ги сметаат срцевите заболувања за машка болест“, вели кардиологот д-р Сандра Цаи.

Податоците покажуваат дека само 44 проценти од жените ги идентификуваат срцевите заболувања како најголема закана за нивното здравје. Во едно национално истражување, само 22 проценти од матичните лекари и 42 проценти од кардиолозите рекле дека се чувствуваат особено добро опремени за да го проценат ризикот од срцеви заболувања кај жените.

Жените често доживуваат повеќе симптоми истовремено.

Симптомите на срцев удар кај жените понекогаш можат да бидат различни од оние кај мажите, што ги прави полесни за игнорирање.

„Понекогаш не се чувствува како класична болка – може да биде стегање, тежина или непријатност“, објаснува кардиологот д-р Анаис Хаусватер.

Жените често доживуваат повеќе симптоми истовремено, како што се отежнато дишење, гадење или повраќање, замор и болка што се шири кон раката, вратот или вилицата. Како резултат на тоа, тие понекогаш ги припишуваат симптомите на помалку сериозни состојби, како што се горушица или грип, и го одложуваат барањето итна медицинска помош.

„Огромното мнозинство од срцевите заболувања може да се спречат и лекуваат“

Покрај вообичаените фактори на ризик, жените имаат и некои специфични здравствени состојби кои можат да го зголемат ризикот од срцеви заболувања. Д-р Цаи истакнува дека компликациите во бременоста, како што се гестациски дијабетес, прееклампсија или предвремено породување, се поврзани со подоцнежни срцеви проблеми.

Раната менопауза пред 45-годишна возраст, исто така, го зголемува ризикот, како и хормоналните промени по менопаузата. „Падот на нивото на естроген може да ги влоши нивоата на холестерол и да ја зголеми акумулацијата на абдоминални масти, инсулинската резистенција и крвниот притисок“, објаснува д-р Аџитан.

Експертите нагласуваат дека повеќето срцеви заболувања можат да се спречат со здрави животни навики. „Сакам повеќе жени да знаат дека огромното мнозинство срцеви заболувања можат да се спречат и лекуваат“, нагласува д-р Хаусватер.

Диететичарката Ешли Киченс наведува: „Она што го јадеме влијае на нашиот крвен притисок, холестерол, шеќер во крвта и тежина, кои се фактори на ризик за срцеви заболувања.“ Редовната физичка активност, квалитетниот сон, справувањето со стресот и избегнувањето на чад од тутун дополнително помагаат во одржувањето на здравјето на срцето.

The post Повеќето жени се плашат од рак на дојка, но постои поголем здравствен ризик appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: