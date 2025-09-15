Повеќето од нас ги јадат секој ден, дури и децата: Овие 4 намирници го зголемуваат ризикот од добивање дијабетес

0 SHARES Сподели Твитни

Познато е дека дебелината, пушењето, алкохолот и неактивноста го зголемуваат нивото на шеќер во крвта, но постојат и здрави намирници кои имаат исто дејство, а за тоа не сме ни свесни.

Црвено месо

Иако се поврзува само со болестите на срцето, црвеното месо го зголемува ризикот и од развивање на дијабетес. Ако секој ден на менито имате црвено месо, шансите да заболите од дијабетес тип 2 се поголеми за 19 проценти.

Зеленчук богат со скроб

Многу е важно во исхраната да биде застапен зеленчукот, но би требало да знаете дека не е сеедно кој зеленчук го јадете. Ако вашата исхрана се заснова само на зеленчук богат со скроб, како компирите, грашокот или пченката, нивото на шеќер во крвта брзо ќе порасне.

Преработена храна наместо свежа

Само една виршла или две резанки сланина го зголемуваат ризикот за заболување од дијабетес за дури 51 процент. Причина за тоа е големата количина на конзерванси и сол во таквата храна.

Суво овошје

Ако не јадете слатки, но редовно консумирате суво овошје, би требало да знаете дека и тоа содржи големи количини на шеќер, па наместо сушено изедете свежо овошје со низок гликемиски индекс.

