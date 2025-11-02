Повеќе луѓе се избодени во воз во Британија

Во возот за Хантингдон во Велика Британија, неколку лица биле избодени со нож, доцна вечерва објавија британските медиуми.

Полицијата од Кембриџшир објави дека се уапсени две лица, јавува Би-Би-Си.

На местото на настанот се повеќе од 30 полицајци.

Медиумот додава дека не се објавени детали за тоа колку лица биле избодени со нож, ниту колку се сериозни нивните повреди.

Инцидентот се случил помеѓу станиците Стивениџ и Питерборо.

Операторот изјави дека сите линии во моментов се во прекин поради инцидентот.