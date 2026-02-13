Повеќе од две третини од Европејците веруваат дека нивната земја е под закана

Ново истражување на Евробарометар објавено во петокот пред Минхенската безбедносна конференција покажува дека мнозинството Европејци ги сметаат своите земји како сè повеќе под закана и поддржуваат посилна улога на Европската Унија во одбраната.

Инвестициите во одбраната и безбедноста, како и вселенските програми на ЕУ, се сметаат за клучни за справување со безбедносните, еколошките и економските предизвици. Според истражувањето, повеќе од две третини од Европејците (68%) веруваат дека нивната земја е под закана.

Перцепцијата за ризик е највисока во Франција (80%), по што следат Холандија и Данска (77%) и Кипар и Германија (75%). Грција е во согласност со просекот на ЕУ со 68%. Анкетата, исто така, покажа дека мнозинството Европејци (52%) веруваат дека ЕУ ќе ја зајакне безбедноста и одбраната, со особено силна поддршка во Луксембург (76%), Португалија (74%), Кипар (73%) и Литванија (71%). Сепак, во Грција, довербата во улогата на ЕУ во одбраната останува под половина на 40%. Јавната поддршка за трошењето за одбрана е силна. Речиси три четвртини од испитаниците (74%) ги одобруваат моменталните инвестиции на ЕУ во одбраната или веруваат дека треба да се зголемат.

Поддршката е особено висока во Португалија (89%), Финска (83%), Литванија (80%), Шпанија (80%) и Данска (78%). Вселенските програми на ЕУ се сметаат и за витални инструменти, при што 53% од испитаниците ја наведуваат безбедноста и одбраната како врвен приоритет за идната вселенска политика, по што следуваат животната средина и климата (36%) и индустриската конкурентност и раст (31%). Младите Европејци најверојатно го препознале позитивното економско влијание на вселенските иницијативи на ЕУ, при што 55% ги истакнуваат нивните придобивки. Флеш Евробарометарот, лансиран на почетокот на јануари 2026 година, анкетираше 27.292 граѓани низ ЕУ-27. Неговата цел беше да го процени чувството на безбедност на Европејците, довербата во ЕУ како одбранбен актер и поддршката за инвестиции во колективна одбрана, а исто така да ја процени и свеста за вселенските програми на ЕУ за да го насочи идното креирање политики.