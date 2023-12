ПОВЕЌЕ ОД МИЛИОН ЛУЃЕ ЗБОРАТ ЗА ПРАЗНИЧНИОТ СТАЈЛИНГ НА Џеј Ло!

0 SHARES Сподели Твитни

Латино дивата блесна во празничен стајлинг кој одлично и стои на секоја жена!

Уште еднаш ја оправда титулата модна икона која официјално ја носеше неколку пати.Џеј Ло објави нови фотографии на својот Инстаграм профил, а за само неколку часа собра повеќе од милион лајкови! Позната како дива која никогаш не прави модни грешки, овој пат се одлучи за издание кое може да послужи како инспирација за претстојниот празници.

Модните експерти велат дека обична бела кошула е задолжителен елемент во гардеробата на секоја жена. Затоа, не е тешко да се копира овој стајлинг. Џеј Ло ја спои белата кошула со долго здолниште направено од шампањ брокат. Декориран е со златен вез и цирконски појас, што ја направи целата комбинација ефективна и елегантна.

Сепак, најголемо внимание привлекоа сјајните чевли. Пејачката и актерката избраа сандали со огромна, но подебела потпетица од сребрени светки , во комбинација со златни детали и слатки пчели на нив. Многумина коментираа дека чевлите се “толку моќни што не е ни важно што носите со нив. Погледнете како изгледа Џеј Ло. во празничното издание:

