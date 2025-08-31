Повеќе од 29.000 корисници останаа без струја по рускиот напад врз Одеса

Нападот на руските сили врз Одеса синоќа, во кој повеќе од 29.000 корисници останаа без струја, меѓу другото, оштети четири енергетски објекти на DTEK во регионот Одеса.

„Непријателот го продолжува енергетскиот терор на регионот Одеса. За време на ноќниот напад, беа погодени четири енергетски објекти на DTEK“, се вели во соопштението на групата на Фејсбук, пренесува Укринформ.

Компанијата додаде дека експертите ќе започнат со проверка на опремата и санирање на штетата веднаш по добивањето дозвола од војската и спасувачките служби.