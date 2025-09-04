Повеќе од 54 милијарди евра странски инвестиции во Хрватска

Дипломатските претставници имаат клучна улога како први претставници на Хрватска во светот и важни личности во нејзината промоција како сигурен економски партнер и дестинација на можности, изјави министерот за економија Анте Шушњар во среда, за време на Конференцијата на амбасадори, генерални конзули, конзули и воени претставници на Република Хрватска.

Шушњар истакна три стратешки цели на Министерството за економија – привлекување инвестиции, енергетска безбедност и развој на модерна и отпорна индустрија и претприемништво.

Зборувајќи за трите стратешки цели, министерот Шушњар ги презентираше детално и ги доближи до конкретни примери.

Тој истакна дека во Хрватска се инвестирани повеќе од 54 милијарди евра странски инвестиции, од кои 32 проценти се реализирани во последните пет години. Тој особено го нагласи растот на гринфилд инвестициите, како што се проектите на Јабил и FACC.

Министерот изјави дека акциониот план за периодот 2024 и 2025 година предвидува 103 мерки за олеснување, чија проценета вредност е 364 милиони евра, а целта е подобрување на деловната клима преку административни олеснувања и намалување на парафискалните давачки.

Хрватска, рече тој, инвестира повеќе од 1,4 милијарди евра во енергетска инфраструктура, додека производствената индустрија учествува со 20 проценти во БДП и вработува речиси 230.000 луѓе. Одбранбената индустрија вработува околу 3.000 луѓе и остварува годишен извоз од приближно 70 милиони евра.

„Хрватска е сигурен партнер, привлечна инвестициска дестинација и земја што гради иновативна и отпорна економија“, нагласи министерот, повикувајќи ја дипломатската мрежа да го искористи својот директен пристап и познавање на деловната култура на земјите домаќини за активно промовирање на хрватските претприемачи и лобирање за отстранување на трговските бариери.

Тој исто така нагласи дека со координирана соработка на Министерството за економија и дипломатската мрежа, секоја иницијатива, од организирање деловни мисии до обезбедување специфични информации за инвеститорите, може да се искористи максимално.