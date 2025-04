Повикот на УНЕСКО за финансирање проекти за 2025 година.

0 SHARES Сподели Твитни

Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија соопштува дека е отворен 16. повик на УНЕСКО за поднесување на проекти со цел финансирање од Меѓународниот фонд за културна разновидност за 2025 година. Предлог-проектите мора да бидат поднесени исклучиво преку официјалната апликациска платформа на УНЕСКО и крајниот рок за поднесување е 21 мај 2025 година. За поцели информации за повикот и начинот на апликација, достапни се на следниот линк: https://www.unesco.org/creativity/en/ifcd/apply.

