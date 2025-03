Повик за меѓународна одговорност во контекст на израелскиот конфликт

0 SHARES Сподели Твитни

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека оние кои нема да ги сопрат израелските воени злосторства и геноцид, во иднина ќе се соочат со одговорност пред историјата и совеста на човештвото, јавува Анадолу. Тој додаде дека оние кои убиваат деца, охрабрени од силите на кои се потпираат, ќе бидат казнети со крвта на невините, ако е судено така. Оваа изјава ја даде за време на ифтарот во Анкара. Ердоган нагласи дека Турција непрекинато ги поддржува Палестинците и има намера да остане на страната на правдата и вистината во текот на историјата. Соопштено е дека повеќе од 700 Палестинци се убиени, а над 900 се ранети во ненадејните израелски воздушни напади врз Газа, кои започнаа во вторникот, што претставува прекршување на прекинот на огнот и договорот за размена на затвореници кој важеше од јануари. Од октомври 2023 година, речиси 50.000 Палестинци, главно жени и деца, биле убиени, а над 112.000 повредени поради израелската воена агресија во Газа.

