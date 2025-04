Повик од Хедли фондот за проекти за културно наследство во Југоисточна Европа

0 SHARES Сподели Твитни

Хедли фондот за културно наследство во Југоисточна Европа ја најави втората можност за пријавување на непрофитни организации и јавни институции како музеи, библиотеки, архиви и галерии. Иницијативата има за цел да го поддржи зачувувањето, промоцијата и одржливото користење на културното наследство. Апликации се прифаќаат од Македонија, но и од Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Косово, Црна Гора, Романија, Србија и Словенија. Фокусот на фондот е на регионална соработка, ангажирање на заедниците и одржливо менаџирање на културното наследство, комбинирајќи ги традиционалните знаења и вештини со современи технологии.

Поддршката е наменета за проекти со иновативни стратегии за заштита на наследството и активно вклучување на локалните заедници. Голем акцент се става на проекти кои поттикнуваат регионална соработка и нудат долгорочни решенија во полето на културното наследство. Проектните пријави мораат да ја формализираат анализа на предизвиците, барањата, и методологијата, вклучувајќи проценка на ризици и стратегии за облекување. Поддржуваат се мали проекти до 5.000 евра и поголеми иницијативи до 10.000 евра, од предвидениот буџет за овој повик од 66.000 евра. Сите проекти треба да стартуваат во 2025 година, а пријавите треба да се поднесат на англиски со комплетна документација до 9 мај 2025 година.

Повеќе информациите за повикот можат да се добијат преку контактите со Милена Милошевиќ Мициќ на [email protected] и Д-р Ирена Ружин на [email protected]. Основната цел на фондот е да промовира динамично и трајно културно наследство кое е интегрирано во заедниците, притоа стимулирајќи иновации и регионална соработка.

