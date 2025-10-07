Повредениот доктор Шаини е во стабилна состојба, информираат од Здравство

Докторот Зекирија Шаини, кој денеска беше повреден во оружен инцидент во Куманово, е во стабилна состојба, а повредите не се животозагрозувачки, информираа денеска од Министерството за здравство.

Од Здравство велат дека докторот веќе е во фаза на опоравување.

Од Министерството најавуваат целосна поддршка за Шаини додека трае неговата рехабилитација.

Министерството категорично го осудува секое насилство врз здравствените работници и нагласува дека нивната безбедност е приоритет.

„Ќе работиме на унапредување на мерките за заштита на персоналот во здравството преку соработка со здравствените установи и локалните власти“, се вели во соопштението.

Од Министерството за здравство потврдуваат дека активно ќе соработуваат со Министерството за внатрешни работи (МВР) и локалните власти во Куманово за целосно расчистување на случајот.

Воедно, тие повикуваат на воздржаност, почитување на приватноста и солидарност кон повредениот доктор и неговото семејство.

Министерството најави дека ќе ја следи состојбата на доктор Шаини и навремено ќе информира за сите значајни промени.

Повредениот од денешното пукање во Куманово бил пренесен во кумановската болница со четири прострелни работи во пределот на левата подлактица и десното колено. Тука му биле направени снимања на рендген и на компјутер. Директорот на Општата болница Куманово, Сашо Стошевски, информираше дека мажот бил пренесен на скопските клиники, но дека е надвор од животна опасност.

Ранетиот Зекирија Шаини е вработен на скопската Клиника за пулмологија и носител на советничката листа на ДУИ во Општина Липково.