Повторно го сменија ставот; Што навистина се случи со авионот на Урсула фон дер Лајен?

Бугарската влада повторно го промени својот став во врска со тврдењата дека Русија ги попречила GPS сигналите на авионот на претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, објави бриселскиот портал „Политико“.Властите во Брисел сега се збунети што навистина се случило.Во четврток наутро, бугарскиот премиер Росен Железков изјави пред парламентот дека авионот на претседателот на Комисијата не бил саботиран, туку дека доживеал само делумно прекинување на сигналот, како што обично се случува во густо населените области.Вицепремиерот и министер за транспорт Гроздан Караџов, исто така, негираше дека има докази за нарушување на GPS сигналот на летот на претседателот на Комисијата.„Според емпириските податоци, според радио детектирањето, евиденцијата на нашите агенции, цивилни и воени, не постои ниту еден факт што ја поддржува тврдењето за попречување на GPS сигналот што влијаело на авионот“, изјави Караџов за бугарската телевизија bTV во четврток наутро.Само неколку часа подоцна, владата повторно го промени својот став, а Жељажков одржа импровизирана прес-конференција за да ја врати официјалната линија за електронското војување што повторно се одвива во Украина .„Имаше многу информации со прашања, факти и околности протолкувани на начин што имаше за цел да им наштети на бугарските институции“, рече премиерот на импровизирана прес-конференција. Тој додаде дека само затоа што инструментите на теренот не детектирале никакви пречки, тоа не значи дека уредите во авионот не детектирале пречки.„Во врска со ова, им наложив на Управата за цивилно воздухопловство да контактира со авиокомпанијата што го управува летот за да изврши дополнителни проверки на инструментите и компјутерите на авионот“, рече тој.Руска саботажа?Во понеделник, „Фајненшл тајмс“ објави дека авион изнајмен од Комисијата, на турнеја низ „земјите на првата линија“ во Европа, наводно го изгубил пристапот до GPS сигналите додека се приближувал кон бугарскиот аеродром Пловдив. Дописник од авионот напишал дека авионот слетал користејќи хартиени мапи и цитирал службено лице кое вели дека кружел околу аеродромот еден час. Брисел брзо ја обвини Русија , нарекувајќи го „бесрамно мешање“.Инцидентот се појави на насловните страници низ цела Европа и предизвика реакции од американскиот претседател Доналд Трамп, генералниот секретар на НАТО Марк Руте и други високи функционери.Во последните денови, аналитичарите ги доведуваат во прашање деталите од инцидентот, посочувајќи ги податоците од следењето на летот кои откриваат дека GPS сигналот никогаш не бил изгубен и дека слетувањето на авионот било одложено само за девет минути. Јавно достапните податоци, исто така, покажаа дека истиот авион доживеал прекин на GPS сигналот еден ден претходно над Балтикот – но не и во Бугарија .Портпаролката на Европската комисија, Аријана Подеста, изјави напладне во четврток дека институцијата била информирана од бугарските власти за попречувањето на GPS сигналот, повторувајќи го соопштението за медиумите издадено од бугарските власти во понеделник.„Никогаш не сме зборувале за таргетирање и бев многу јасна кога реков дека немаме информации во таа смисла. Но, ние сме исклучително свесни дека ова е нешто што… се случува на нашето небо и во нашите мориња постојано од почетокот на војната и затоа е важно да се справиме со тоа заедно со нашите земји-членки“, изјави таа за новинарите на брифинг во Брисел.

