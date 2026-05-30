Повтроно нсилство среде Скопје. „Маж ѝ е, што сака нека ѝ прави, не се мешај“!?

Скопјанката Александра преку социјалните мрежи сподели вознемирувачко сведоштво за случај на насилство врз жена што, според неа, се случил среде бел ден во Скопје.

Таа наведува дека насилник брутално ја тепал и давел жената, а нејзината ќерка се обидела да интервенира и да ѝ помогне.

„Мојата ќерка се обидела да ѝ помогне на жената и го замолила да престане да ја малтретира. Со него имало уште еден маж, кој ѝ рекол: ‘Не се мешај, маж ѝ е, што сака нека ѝ прави’“, напиша Александра.

Според нејзината објава, ќерката возвратила дека ниту еден сопруг нема право да ја тепа својата сопруга, по што насилникот почнал да ѝ се заканува и нејзе.

„Најстрашно е што никој од мажите кои поминувале не се осмелил да ѝ помогне на жената“, додава таа.

Од Министерството за внатрешни работи за „Скопје1“ потврдуваат дека случајот е пријавен.

„Денеска околу 11:30 часот во СВР Скопје од страна на лице од Велес, такси возач, пријавено е дека додека превезувал две лица на подрачјето на Скопје, машкото лице вербално и физички ја нападнало жената, најверојатно негова сопруга“, велат од МВР.

Од полицијата додаваат дека се преземаат мерки и активности за пронаоѓање на лицата и целосно расчистување на случајот.

