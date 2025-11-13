Uncategorized

ПОГАЧА СО КИСЕЛО МЛЕКО: Рецепт со кој не треба да чекате да нарасне, а ќе биде пенеста и мека (ВИДЕО)

Оваа погача не се меси, туку се конзервира во кисело млеко, што ѝ дава леснотија и сочност.

Потребно е:

3 јајца

300 г брашно

200 г кисело млеко

100 мл масло

100 мл млеко

малку сол

1 прашок за пециво

Подготовка:

