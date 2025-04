Погинаа четири деца! Ужас во детски камп во Илиноис! (ФОТО/ВИДЕО

0 SHARES Сподели Твитни

Четири деца на возраст меѓу 4 и 18 години загинаа, а неколку други беа повредени кога возило удри во зграда што ја користел детски камп во државата ИлиноисВозило „удрило повеќе луѓе пред зграда во градот Чатам“ во понеделник попладне, а потоа продолжило низ самата зграда, повредувајќи повеќе луѓе внатре, пред да излезе на спротивната страна. Сè уште не е јасно дали нападот бил намерен.Неколку повредени лица, меѓу кои и деца, беа префрлени во болница со амбулантни возила и хеликоптери. Полицијата на државата Илиноис соопшти дека возачот не е повреден, но е однесен во болница на преглед.

JUST IN: Four children were k*lled after a person crashed a car into an after-school clinicThe car plowed through the YNOT Outdoors Summer and After School Camp in Chatham, IllinoisAll four victims were between the ages of 4 and 18Three victims were standing outside the… pic.twitter.com/hhVbJEy5of— Unlimited L’s (@unlimited_ls) April 29, 2025

Гувернерот на Илиноис, Џ.Б. Прицкер, објави на социјалните мрежи X дека неговата администрација внимателно ја следи ситуацијата:„Да ја поддржиме оваа заедница вечерва додека чекаме нови информации за несреќата“, напиша тој.

#BREAKING CHATHAM HORROR CRASH KILLS 4! 🚗💥A rogue Jeep plows through YNot’s after-school camp on Breckenridge Rd, Chatham, IL, leaving 4 dead—3 mowed down outside, 1 crushed inside. Cops nab the driver; DUI suspected. Helo airlifts one as injuries pile up. For locals: This… pic.twitter.com/zcXCpF9SyW— GeniusRogueX 🏴‍☠️ (@GeniusRogueX) April 28, 2025

Чатам е село со околу 14.000 жители, кое се наоѓа на околу 3 милји од главниот град на државата, Спрингфилд.



Пронајдете не на следниве мрежи: