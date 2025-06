Погледнете го видеото од летот на ракетата од Иран, снимено од комерцијален авион што летал кон Дубаи

0 SHARES Сподели Твитни

Иран и Израел го продолжија својот застој што започна со израелски напад во петокот, а на социјалните мрежи беа објавени снимки на кои се гледаат ракети испукани од Иран.На социјалната мрежа X беше објавено видео на кое се гледа лансирање ракети од Иран, кое е снимено од комерцијален авион што летал кон Дубаи.

Amazing footage showing the launch of ballistic missiles earlier today by Iran against Israel, from the cockpit of a commercial aircraft flying over Dubai. pic.twitter.com/d0h1SsTsG7— OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

Интересно е што видеото прикажува дел од летот кој имитира како да е погодена ракета, но всушност станува збор за одвојување на боевата глава од резервоарите за гориво.Судејќи според ова, ракетите биле снимени во средната фаза од нивниот лет кон цели во Израел.Откако ќе се потроши ракетното гориво, контејнерите се фрлаат и, од почетокот на овој конфликт, се видени на различни локации на Блискиот Исток.Да потсетиме дека конфликтот меѓу овие две земји започна со израелски напад во раните утрински часови, по локално време, во петок.Иран набрзо одговори со лансирање ракети кон Израел, а голем број од нив поминаа низ израелската одбрана, позната како „Железна купола“.Стотици луѓе се убиени во израелските напади, додека најмалку 13 лица се убиени во Израел.



