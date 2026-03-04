ПОГЛЕДНЕТЕ ГО МОМЕНТОТ КОГА ИРАНСКИОТ ДРОН ГО УДИРА АМЕРИКАНСКИОТ КОНЗУЛТАТ ВО ДУБАИ! Луѓето трчаа на сите страни, а потоа се случи ЕКСПЛОЗИЈА! (ВИДЕО)

Пожарникарите во Дубаи вечерва изгаснаа пожар во близина на американскиот конзулат во тој град, кој беше предизвикан од напад со беспилотно летало.
Канцеларијата за медиуми на владата на Дубаи соопшти дека во инцидентот нема повредени .
BREAKING:Video of an Iranian suicide drone attacking the U.S. Consulate in Dubai pic.twitter.com/555evfVyJW— Visegrád 24 (@visegrad24) March 3, 2026
Американски функционер и локалните власти потврдија за „Волстрит џурнал“ дека дронот го погодил паркингот на конзулатот.
The moment the Iranian drone bombed the US consulate in Dubai. #USIranConflict #IsraelIranWar #khemenei #Trump #Teheran pic.twitter.com/UVu2dVpBqA— Short Reports (@ShortReportOnX) March 3, 2026
Снимките на социјалните мрежи покажаа црн чад како се издига во близина на дипломатската мисија.
#UAE.An #Iranian #drone strike on #Dubai, and explosions were heard throughout the city. The #US #consulate was #targeted by a drone, and a large fire is now raging on the site as #emergency response teams are moving in. Are there any injuries? pic.twitter.com/54gaZ1oz7E— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) March 3, 2026
Градските власти на Дубаи соопштија дека пожарот бил брзо локализиран и ставен под контрола.
