Погледнете како Кинезите „издлабиле“ планина за да направат автопат: „Нема превисока планина за нас“ (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Во покраината Гуиџоу во југозападна Кина се гради нов инфраструктурен симбол – мостот Хуаџијанг Големиот Кањон, кој ќе стане највисокиот мост во светот кога ќе биде отворен за сообраќај во средината на 2025 година. Мостот се издига 625 метри над кањонот на реката Бејпанџијанг, а неговиот главен распон е долг дури 1.420 метри.Проектот започна во 2022 година, а клучната конструкција беше завршена во јануари 2025 година, кога беше подигнат на место последниот челичен сегмент со тежина од 215 тони. Инженерите користеа најсовремени технологии, вклучувајќи систем за автоматско следење, нерѓосувачки материјали отпорни на температури до 1.100 °C и специјални слоеви на челична решетка што го намалуваат влијанието на ветерот и резонанцата.„За луѓето и развојот, нема превисок планински врв“ е слоганот на кинеското Министерство за надворешни работи, со кој Лин Џиан, портпаролка на Министерството за надворешни работи на Кина, сподели видео од изградбата.

For people and development, no mountain’s too high. The Huajiang Grand Canyon Bridge, in SW China’s #Guizhou, connects villages and improves lives. @UpGuizhou pic.twitter.com/2pd5CplTW1— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) August 1, 2025

По изградбата, мостот ќе го скрати патувањето низ кањонот од сегашните час и половина на само 2-3 минути, поврзувајќи ги покраинските центри Гујанг, Аншун и Ќианксинан. Според потпретседателот на локалната транспортна администрација, Чен Џианлеи, овој проект ќе „ги зајакне економските врски меѓу овие региони и ќе ја подобри интеграцијата на рурално-планинските области“.Покрај практичните предности, планиран е и развој на туристичка инфраструктура: во рамките на мостот ќе се изгради туристички центар, стаклен лифт до врвот на јужната кула со бар и кафетерија, како и патеки со стаклен под високо над кањонот.Едно од најголемите достигнувања е инсталацијата на 93 челични сегменти со вкупна тежина од 22.000 тони – еквивалентна на тежината на три Ајфелови кули – за само два месеци во средината на 2025 година.Изградбата на овој мост го потврдува глобалното лидерство на Кина во изградбата на високи мостови, особено во планинските региони. Во моментов, Гуиџоу има речиси половина од сите највисоки мостови во светот, а до крајот на 2030 година се очекува повеќе од 1.000 мостови да бидат високи над 100 метри.



Пронајдете не на следниве мрежи: