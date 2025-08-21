Погледнете како мувата му донесе награда од два милиони долари на голферот

0 SHARES Сподели Твитни

Англискиот голфер Томи Флитвуд (34) имаше неверојатна помош на шампионатот БМВ, чие последно коло се одржа во голф-клубот „Кејвс Вали“ во Мериленд.Флитвуд особено се истакна во втората дупка (пар четири) кога направи берди и продолжи да се искачува на табелата.Првично се чинеше дека ќе мора да се задоволи со пар бидејќи неговата топка застана веднаш пред дупката, но како што се приближуваше до неа, топката сепак влезе во мрежата.Англичанецот само иронично се насмевна, а снимките во забавена снимка открија дека виновникот за среќниот крај всушност била мува.Golfer wins 2 million dollars thanks to a fly pic.twitter.com/PTIHQluKRU— TaraBull (@TaraBull808) August 19, 2025Инсектот слета на топката непосредно пред таа да застане, а потоа се премести на другата страна, што беше доволно за топката да ја изгуби рамнотежата и да се стркала во дупката.Раниот берди го донесе Флитвуд до осум удари под пар и беше првиот од трите што ги постигна во финалната рунда, а турнирот на крајот заврши нерешено за петтото место.Тој обезбеди влез во Турското првенство следниот викенд, заработувајќи бонус од 1,45 милиони долари, заедно со награда од 728.750 долари од БМВ првенството.



