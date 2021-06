Погледнете колку се промениле Кардашијанките од првата сезона на нивното шоу

0 SHARES Share Tweet

После 20 сезони дојде крајот на популарното реално шоу „Keeping Up with the Kardashians“.

Последната епизода се емитуваше на 10-ти јуни на телевизискиот канал „E! Entertainment“.

Семејството го снимало својот секојдневен живот дури 14 години, а шоуто го следеле милиони гледачи.

Првата епизода се емитувала во ноември, 2007-ма година, а оттогаш многу работи се промениле. Најмногу изгледот на Кардашијанките.

Девојките сега имаат поинаков стил на облекување и шминкање, а се зборува и дека биле на пластични операции, иако тие тоа не го потврдуваат.

Кендал и Кајли Џенер пораснале пред камери, па јасно е дека изгледаат непрепознатливо во однос на периодот од пред 14 години.

Единствено не се променила Крис Џенер.

Погледнете ја трансформацијата на членовите на кланот Кардашијан-Џенер од 2007-ма година досега.

Ким Кардашијан



Клои Кардашијан



Кортни Кардашијан



Кајли Џенер



Кендал Џенер



Крис Џенер