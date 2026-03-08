Погледнете што остана од аеродромот во Техеран: Уништени авиони, останаа само остатоци

0 SHARES Сподели Твитни

Снимки, за кои се тврди дека ја покажуваат штетата на аеродромот Мехрабад во Техеран по масовните израелски напади, почнаа да циркулираат на социјалните мрежи.

На снимката се гледаат остатоците од уништениот авион.

Telegraf.rs не можеше независно да ја потврди автентичноста на видеото.

Да потсетиме дека Израелските одбранбени сили (ИДФ) денес објавија дека уништиле 16 авиони што ги користеле силите Кудс на Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) на меѓународниот аеродром Мехрабад во Техеран.

Video sent from Tehran’s Mehrabad Airport on Saturday shows several Islamic Republic aircraft destroyed in airstrikes. pic.twitter.com/xSRVjpb0MT— Iran International English (@IranIntl_En) March 7, 2026

Израелската војска тврди дека силите Кудс го користеле аеродромот како централен центар за вооружување и финансирање на терористичките посредници на режимот на Блискиот Исток, вклучувајќи го и либанскиот Хезболах.

„Авиони натоварени со оружје и пари полетуваа од аеродромот повеќе пати и слетуваа низ регионот за употреба од посредници на иранскиот терористички режим“, се вели во соопштението на Израелските одбранбени сили.

Како што истакнаа, уништени се 16 авиони што биле користени за пренос на оружје до Хезболах, друга воена инфраструктура на аеродромот, како и неколку ирански борбени авиони што претставувале закана за авионите на израелските воздухопловни сили што дејствувале во иранскиот воздушен простор.

