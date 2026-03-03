Погледнете ја добро оваа фотографија, многу кажува кој не е на неа

0 SHARES Сподели Твитни

За време на нападот врз Иран, тимот на Трамп беше поделен на две локации – едната во Мар-а-Лаго и другата во Белата куќа.

Ноќта кога Доналд Трамп одлучи да започне воздушни напади врз Иран беше невообичаена и навидум раздорна. Додека Трамп беше во „воениот штаб“ во Мар-а-Лаго опкружен со неговите најблиски советници – како што се Марко Рубио , државен секретар, и Ден Кејн , началник на Здружениот штаб на вооружените сили – потпретседателот Џ.Д. Венс не беше со нив. Наместо тоа, Венс ги надгледуваше настаните од Собата за ситуации на Белата куќа во Вашингтон, пишува Телеграф .

Тој беше таму со Тулси Габард , директорката на националното разузнавање, позната и по нејзините критики за американските интервенции во странство – вклучително и оние кон Иран.

Администрацијата не објасни детално зошто тимот бил „поделен“ на две локации. Но, фактот дека Венс и Габард биле физички одвоени од основниот тим на Трамп ги поттикна шпекулациите дека тоа одразува различни ставови за ангажманот на САД во странство и за политиката на Трамп на Блискиот Исток.

Пред да стане потпретседател, Венс беше чест критичар на американските воени интервенции. Како коментатор и сенатор, тој уште во 2024 година изјави дека војната со Иран би била против интересите на САД и „исклучително скапа“.

Во февруари 2026 година, во пресрет на самите напади, Венс во интервју за „Вашингтон пост“ изјави дека не очекува евентуалниот конфликт со Иран да се претвори во долгорочна, бесцелна воена операција и нагласи дека сè уште претпочита дипломатија секогаш кога е можно – дури и ако воените опции, вклучително и напади за да се спречи Иран да се здобие со нуклеарно оружје, сè уште се меѓу опциите.

Тој исто така рече дека не знае каква конечна одлука ќе донесе Трамп и дека „нема шанси“ американските акции да доведат до долга војна на Блискиот Исток.

Во претходните изјави, Венс се опиша себеси како скептик кон странска воена интервенција – став што го делеше дури и пред да влезе во администрацијата.

И покрај неговите претходни изјави, откако стана потпретседател, Венс повремено покажуваше подготвеност да ги поддржи активностите на Трамп, вклучително и брзи воени операции. Во неколку неодамнешни интервјуа, тој се обиде да ја увери јавноста дека Соединетите Држави не планираат да водат војна долго време и дека Трамп останува против неограничени странски војни.

Но, и покрај таа реторика, воената операција против Иран – која, според американските и израелските извештаи, заврши со атентат врз врховниот лидер на Иран – разби дел од популистичката реторика и реториката „Америка на прво место“ што долго време ги дефинираше Трамп и неговата партија.

Доколку Венс планира – како што се шпекулира – да се кандидира за претседател на САД во 2028 година, ќе му биде важно да постигне рамнотежа: не сака да биде прикажан како страствен застапник на воените операции, но исто така не смее да изгледа разочаран од сопствената администрација.

Аналитичарите велат дека можеби ќе му биде тешко да ги оправда неодамнешните настани ако сака да ја задржи поддршката од дел од гласачите кои остро се спротивставуваат на странската интервенција.

