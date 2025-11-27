Погледнете ја сега шегата што му ја направија на Ван Дајк: Потсмевот не престанува поради неговите лоши потези оваа сезона (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Иако долго време се сметаше за еден од најдобрите дефанзивци во светот, Вирџил ван Дајк не е ни сенка од играчот што беше пред оваа сезона, па затоа не е ни чудо што се прават шеги на социјалните мрежи, од кои некои се урнебесни.

Тој неодамна стана „познат“ против Челзи, кога му сврте грб на шут и не излезе на блокот, а некои од „мемињата“ беа навистина урнебесни.

Сега социјалните мрежи „горат“ поради неговата реакција во петтата минута од натпреварот од Лигата на шампионите помеѓу неговиот Ливерпул и ПСВ Ајндховен.

За време на еден корнер за противничкиот тим, Ван Дајк ја крена раката високо и го одби пеналот. Иако беше под контакт на противнички играч, тоа не беше доволно за да го фаулира холандскиот чувар на мрежата и тој го одбрани пеналот со невнимателно кревање на раката високо над главата.

Како што се очекуваше, следеа бројни урнебесни шеги на неговиот профил на социјалните мрежи, од кои повеќето се однесуваа на кошарката.

Ван Дајк го добил прекарот „Ван Данк (забивање)“, заедно со создадена слика од Холанѓанецот како забива во кошот.

Virgil Van Dijk vs Liverpool • Highlights and Skills • The New LeBron James ? pic.twitter.com/WwuX4IjOjG— Actu Foutre (@ActuFoutreOff) November 26, 2025

Инаку, Ван Дајк синоќа го претрпе, верувале или не, својот 10-ти пораз во сите натпреварувања оваа сезона, што е повеќе од шокантно, особено ако се земе предвид дека тимот потроши приближно 400 милиони евра за засилувања во текот на летото.

