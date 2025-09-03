Погледнете ја фасцинантната воена парада на кинеската армија: Си Џинпинг испрати јасна порака до светот (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Повеќе од 50.000 луѓе се собраа на плоштадот Тјенанмен во Пекинг во среда за да бидат сведоци на зачудувачката демонстрација на воена моќ на Си Џинпинг на воената парада по повод 80-годишнината од победата во Втората светска војна.Спектаклот послужи и како собир на светски лидери, од кои многумина се дел од растечкиот блок на нелиберални сојузници кои сакаат да го предизвикаат американското лидерство.За многу луѓе на Запад, клучните слики од парадата нема да бидат трупи што чекорат со гуски или ракети способни за нуклеарно носење, туку глетката на Си како стои рамо до рамо со рускиот претседател Владимир Путин и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун – што се смета за невидена демонстрација на солидарност против САД и нивните сојузници.Владимир Путин, Си Џинпинг и Ким Џонг Ун (Фото: Ројтерс)Путин и Ким стоеја покрај кинескиот лидер на почетокот на парадата, во намерен приказ на единство меѓу тројцата моќни мажи кои никогаш претходно не се појавиле заедно во јавност.Во говорот пред илјадници гледачи и војници собрани во Пекинг, Си рече: „Кинеската нација е голема нација која никогаш не е заплашена од насилници“.Стоејќи на врвот на портата Тјенанмен – и без да објасни што мислел – Си Џинпинг рече дека светот денес се соочува со „тежок избор помеѓу мир и војна, дијалог и конфликт“.Тој, исто така, го нагласи кинескиот национализам и сила, велејќи им на своите војници дека подемот на Кина е „незапирлив“.Американскиот претседател Доналд Трамп му возврати на кинескиот лидер со саркастична објава на Truth Social, велејќи: „Ве молам, пренесете ги моите најтопли поздрави до Владимир Путин и Ким Џонг Ун, додека планирате заговор против Соединетите Американски Држави“.На парадата во Пекинг беше претставена мешавина од конвенционално оружје и напредни технологии, вклучувајќи хиперсонични ракети, ласерски системи за воздушна одбрана и подводни дронови, истакнувајќи ја значајната инвестиција на Кина во современи воени капацитети. Кина, исто така, ги претстави своите најнови интерконтинентални балистички ракети во последниве години.Воената парада во Пекинг денес не беше само демонстрација на сила, туку и голем продажен потег за кинеско оружје на потенцијални купувачи, според аналитичарите. Еве неколку примери за тоа што беше изложено:Пуштени се во продажба екстра големите беспилотни подводни дронови AJX002: тие се масивни дронови слични на подморници кои можат да се движат до 20 метри под вода.Кина, исто така, ги претстави и невидливите беспилотни летала GJ-11 со вештачка интелигенција кои можат да летаат заедно со борбени авиони со екипаж.Интерконтинентални стратешки нуклеарни ракети „Донгфенг-5“ дизајнирани да бидат лансирани од северните кинески силос полиња, кои би можеле да се користат за насочување кон континенталните САД.Исто така, беше изложен контингент од четириножни роботи способни за извидување на првата линија, доставување залихи, па дури и извршување прецизни напади врз цели, според кинеските државни медиуми.Исто така, беше прикажано и ласерско оружје, како што е тенковското оружје LY-1, поставено на врвот на оклопниот камион HZ-155 со осум тркала. Може да ја онеспособи или изгори електрониката, рече Александар Нил, аналитичар за одбрана на Пацифичкиот форум.Си беше домаќин на голем банкет за 26 светски лидери собрани во Пекинг, на кој служеа печени јагнешки котлети и пржен јастог.Настаните во среда означија ретко појавување на некои странски лидери, како што е лидерот на хунтата во Мјанмар, санкционираниот од САД висок генерал Мин Аунг Хлаинг, кој го предводеше државниот удар што ја втурна неговата земја во брутална граѓанска војна. Еден од изненадувачките гости на парадата беше началникот на армијата на Пакистан, кој наводно присуствуваше заедно со премиерот на Пакистан, Шехбаз Шариф.Повеќето западни лидери одлучија да не присуствуваат на парадата „По повод Денот на победата“ во Кина. Двајцата што си заминаа, Словакот Роберт Фицо и Србинот Александар Вучиќ.

