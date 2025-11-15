Погодена руска нуклеарна централа: Итна пресвртница на властите по катастрофалниот удар

0 SHARES Сподели Твитни

Украински беспилотни летала ја погодија нуклеарната централа Нововоронеж на југот на Русија во текот на ноќта, објавија руските власти, наведувајќи дека станува збор за сериозен инцидент што може да има далекусежни последици.

Според прелиминарните информации, вкупно осум камиказе дронови ја нападнале областа околу нуклеарната централа во среда навечер. Делови од соборениот авион паднале врз енергетската инфраструктура, поради што била оштетена опремата што го опслужува објектот.

Радијацијата е под контрола, санацијата е завршена

Руските власти објавија дека ситуацијата брзо е стабилизирана и дека нема опасност за населението.

Поправката на оштетената опрема беше завршена во текот на ноќта, а нивото на зрачење во близина на нуклеарната централа остана во нормални граници, се истакнува во официјалниот извештај.

Зголемување на нападите врз енергетската инфраструктура

Овој инцидент е дел од поширока серија напади врз руската енергетска инфраструктура, кои станаа почести во последните недели. Додека Москва тврди дека станува збор за обид за загрозување на критичните системи, Киев не коментира за овие напади.

Сепак, ова е еден од ретките случаи каде што погодената област е во непосредна близина на нуклеарен објект, што предизвикува дополнителни загрижености за потенцијалните последици по регионалната безбедност.

