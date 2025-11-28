„Подготвени сме да потврдиме дека немаме намера да ја нападнеме Европа“, порача Путин

0 SHARES Сподели Твитни

„Едно е да се каже генерално дека Русија нема намера да ја нападне Европа… Никогаш немавме намера, но ако сакаат да чујат од нас, нека го снимат тоа, без никакви прашања“, изјави Путин за новинарите, објави РИА Новости.

Тој нагласи дека ако украинските трупи не се повлечат од одредени територии, Русија ќе го постигне тоа со воени средства.

Зборувајќи за конфискацијата на рускиот имот, Путин рече дека тоа би била кражба на туѓ имот и дека сите зборуваат за тоа.

Рускиот претседател ги отфрли како бесмислени гласините дека рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров „паднал во немилост“.

„Тоа е бесмислица; тој не паднал во немилост. Тој има свој распоред за работа, ме контактираше, ми кажа што ќе прави и во кое време“, додаде Путин.

Тој објави дека Кремљ ја очекува американската делегација во Москва на почетокот на следната недела.

„Најновите информации што ги добив вчера се дека претседателот на САД Доналд Трамп одлучил дека… американската страна предлага состанок во Москва следната недела. Ние секогаш сме отворени. Но, кој ќе ги претставува Соединетите Американски Држави? Тоа, секако, зависи од одлуката на американскиот претседател. Затоа, ги очекуваме во првата половина од следната недела“, изјави Путин пред новинарите по посетата на Киргистан.

Тој рече дека САД предложиле Русија да разговара за нуклеарните тестови.

Путин рече дека Русија е подготвена да разговара со САД за прашања поврзани со стратешката стабилност.

„Подготвени сме да соработуваме со американската администрација за да ги разгледаме сите прашања поврзани со стратешката стабилност“, рече Путин.

Путин е во Бишкек од 25 до 27 ноември.

Претходно разговараше со киргистанскиот лидер Садир Џапаров како дел од државната посета на земјата, а се сретна и со белорускиот претседател Александар Лукашенко и учествуваше на самит на Организацијата за договор за колективна безбедност (ОДБК).

