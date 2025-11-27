„Подготвени сме да потврдиме дека немаме намера да ја нападнаме Европа“: Путин испрати порака и до континентот

0 SHARES Сподели Твитни

Русија е подготвена да потврди дека нема намера да ја нападне Европа , изјави денес рускиот претседател Владимир Путин.

„Едно е да се каже генерално дека Русија нема намера да ја нападне Европа… Никогаш немавме намера, но ако сакаат да слушнат од нас, нека го снимиме тоа, без никакви прашања“, им рече Путин на новинарите, пренесува РИА Новости.

Тој истакна дека доколку украинските трупи не се повлечат од одредени територии, Русија ќе го постигне тоа со воени средства.

Зборувајќи за конфискацијата на руски имот, Путин рече дека тоа би била кражба на туѓ имот и дека сите зборуваат за тоа.

Претседателот на Русија ги отфрли како бесмислени гласините дека рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров „паднал во немилост“.

„Тоа е глупост; тој не е изгубен во наклонетост. Тој има свој распоред за работа, ме контактираше, ми кажа што ќе прави и во кое време ќе го прави тоа“, додаде Путин.

Тој објави дека Кремљ очекува американска делегација во Москва на почетокот на следната недела.

„Најновите информации што ги добив вчера се дека претседателот (САД Доналд) Трамп одлучил дека… американската страна предлага состанок во Москва следната недела. Ние сме секогаш отворени. Но, кој ќе ги претставува Соединетите Американски Држави? Тоа, секако, зависи од претседателот на Соединетите Американски Држави да го утврди. Затоа, ги очекуваме во првата половина од следната недела“, изјави Путин за новинарите по посетата на Киргистан.

Тој изјави дека САД предложиле Русија да разговара за нуклеарни тестирања.

Путин изјави дека Русија е подготвена да разговара со САД за прашања од стратешка стабилност.

„Подготвени сме да соработуваме со американската администрација за да ги разгледаме сите прашања поврзани со стратешката стабилност“, рече Путин.

Путин престојува во Бишкек од 25 до 27 ноември.

Тој претходно разговараше со лидерот на Киргистан, Садир Џапаров, во рамките на неговата државна посета на таа земја, а се сретна и со претседателот на Белорусија, Александар Лукашенко, и учествуваше на самитот на Организацијата на договорот за колективна безбедност (ОДБК).

The post „Подготвени сме да потврдиме дека немаме намера да ја нападнаме Европа“: Путин испрати порака и до континентот appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: