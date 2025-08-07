Подгответе ги највкусните мафини со боровинки за само 20 минути: Омилен десерт и ужина

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку барате брз и вкусен рецепт за меки и сочни мафини, правењето мафини со боровинки е одличен избор за десерт.

Свежите боровинки им даваат на мафините посебен овошен вкус и малку кисела нота, додека текстурата е совршено мека. Овој рецепт е идеален како ужина или десерт со вашето омилено кафе, а е готов за само 20 минути.

Потребни состојки:

две јајца, една шолја јогурт, 100 грама шеќер, 100 мл масло, две шолји брашно, една прашок за пециво, една ванилин шеќер, 200 грама свежи боровинки

Подготовка:

Во голем сад, изматете ги јајцата со јогуртот, шеќерот и маслото додека не добиете мазна и еднолична смеса. Потоа додадете го брашното, прашокот за пециво и ванилиниот шеќер и измешајте сè заедно. На крај, внимателно додадете ги боровинките за да бидат рамномерно распоредени низ целата смеса.

Истурете ја смесата во калап за мафини што сте го намастиле или обложиле со хартиени чаши. Печете во претходно загреана рерна на 200 степени околу 20 до 25 минути, додека мафините не добијат златно-кафеава боја.

По печењето, оставете ги мафините да се изладат, а потоа послужете ги и уживајте во нивната сочност и богат вкус.

