Подгответе ги највкусните мини-пици со само неколку состојки: Готови за само десет минути

0 SHARES Сподели Твитни

Ако ја сакате пицата, но немате време за долга подготовка, рецептот за мини пици е вистинското решение.Овие мини-пици се готови за само 10 минути, а по вкус и изглед, не се инфериорни во однос на класичната пица од рерна. Идеални се за брз појадок, ужина или доцен појадок за време на викендите.Потребни состојки:една тортиља или мало тесто, две до три лажици доматен сос, 50 ​​грама рендано сирење по ваш избор (моцарела, гауда, чедар), додатоци како печурки, пиперки, маслинки, рукола, малку оригано или зачини по желбаПодготовка:Загрејте тава на средна температура и ставете тортиља или мала кифла во неа. Рамномерно распоредете го доматен сос врз лебот, внимавајќи да ја покрие целата површина, а потоа наросете со рендано сирење по ваш избор. Додадете ги вашите омилени состојки, салама, печурки, пиперки, маслинки или рукола и наредете ги така што убаво ќе се заруменат.Покријте ја тавата со капак и печете пет до седум минути, додека сирењето целосно не се растопи, а тортиљата не стане крцкава и златно-кафеава.За дополнителен вкус и свежина, посипете со оригано или свежа рукола пред сервирање. На овој начин ќе добиете брза, лесна и вкусна мини-пица подготвена за само неколку минути.

Пронајдете не на следниве мрежи: