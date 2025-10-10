Подгответе ги највкусните мини-пици со само неколку состојки: Готови за само десет минути

Ако ја сакате пицата, но немате време за долга подготовка, рецептот за мини пици е вистинското решение.Овие мини-пици се готови за само 10 минути, а по вкус и изглед, не се инфериорни во однос на класичната пица од рерна. Идеални се за брз појадок, ужина или доцен појадок за време на викендите.Потребни состојки:една тортиља или мало тесто, две до три лажици доматен сос, 50 грама рендано сирење по ваш избор (моцарела, гауда, чедар), додатоци како печурки, пиперки, маслинки, рукола, малку оригано или зачини по желбаПодготовка:Загрејте тава на средна температура и ставете тортиља или мала кифла во неа. Рамномерно распоредете го доматен сос врз лебот, внимавајќи да ја покрие целата површина, а потоа наросете со рендано сирење по ваш избор. Додадете ги вашите омилени состојки, салама, печурки, пиперки, маслинки или рукола и наредете ги така што убаво ќе се заруменат.Покријте ја тавата со капак и печете пет до седум минути, додека сирењето целосно не се растопи, а тортиљата не стане крцкава и златно-кафеава.За дополнителен вкус и свежина, посипете со оригано или свежа рукола пред сервирање. На овој начин ќе добиете брза, лесна и вкусна мини-пица подготвена за само неколку минути.Пронајдете не на следниве мрежи: