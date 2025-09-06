Подгответе ги растенијата за есен: 4 трикови се клучни за собните цвеќиња да останат раскошни

0 SHARES Сподели Твитни

Како што се приближува есента и постуденото време, време е да ги подготвите вашите растенија. Четири работи се клучни за да напредуваат.

Доаѓањето на постудените сезони не значи крај на уживањето во цвеќињата. Сепак, за да ги одржите вашите прекрасни цвеќиња во саксии да изгледаат најдобро во текот на целата година, сега им е потребна дополнителна грижа и внимание.

Постојат есенски растенија што добро ги толерираат сувите подрачја, но повеќето од нив ги чувствуваат промените што ги носи новата сезона.

Избор на идеално место

Цвеќињата во саксии обично се на терасата или во градината во текот на летните месеци. Иако деновите се сè уште релативно топли, ноќите стануваат ладни, што не е пријатно за растенијата, па може да дојде до оштетување на листовите, особено кога станува збор за фикус, дракаена или палми.

Септември е време да ги внесете вашите зелени миленици во станот. Собните растенија треба да се распоредат што е можно поблиску до прозорецот, за постепено да се навикнат на деновите кога ќе има сè помалку светлина. Важно е да не ги чувате во близина на радијатори и други извори на топлина. Кога ги распоредувате, погрижете се секое растение да има доволно простор за непречен раст.

Доколку собните растенија биле во станот во текот на летото, доволно е да ги избришете со влажна крпа. На овој начин ја отстранувате прашината од листовите, што го намалува намалувањето на светлината.

Доколку имате кактуси, тие не треба да чекаат до првиот утрински мраз надвор.

Препорачливо е навреме да ги подготвите за хибернација. Освен во затворен простор, тие можат да ја поминат есента и зимата и во гаража или на застаклена тераса каде што температурата не е пониска од осум степени Целзиусови. Обавезно подигнете ги од бетонот и заштитете ги од студот. Оставете ги во таа положба барем до март. Не ги поместувајте ниту полевајте ги во тој период.

Наводнување во текот на есента

Во текот на есента, растенијата влегуваат во фаза на мирување, па затоа процесот на фотосинтеза е помалку интензивен. Затоа, потребна е помалку вода.

Наводнувањето на растенијата зависи од видот на кој припаѓаат, но постојат одредени правила без оглед на видот на цветот.

Наводнувањето се врши наутро. По половина час, истурете го вишокот вода од послужавникот, во спротивно корените ќе скапуваат. Можете да користите и бајат чај за наводнување, како и ладна вода во која се сварени јајца, бидејќи тие им обезбедуваат на цветовите потребни минерали.

Прскање на растенијата

Прскајте само во рана есен, за да може растението физиолошки да се подготви за зимата. При купувањето, проверете дали концентрацијата на азот е помала, а фосфорот и калиумот се повисоки. Најдобро е да користите органски препарати со екстракт од алги и аминокиселини.

Пресадување

Пресадувањето на повеќето собни растенија во текот на есента и зимата не се препорачува, бидејќи тие се во мирување во тој период. Ако апсолутно мора да пресадите собно растение, не заборавајте да користите сосема нова почва и поголема саксија од онаа во која било растението дотогаш.

