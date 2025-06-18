Подгответе млади компири на посен начин: Одличен додаток на многу јадења (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

UncategorizedПодгответе млади компири на посен начин: Одличен додаток на многу јадења (РЕЦЕПТ+ВИДЕО) Written by Леонардо on 18.June.2025 More in Uncategorized: Јадете додека возите автомобил? Камерите може да мислат дека го користите мобилниот телефон 18.June.2025 ИЗБЕГНУВАЈТЕ ГИ ПРЕЦЕНЕТИТЕ МЕСТА ПОЛНИ СО ТУРИСТИ: Ова се скриените места што Италијанците ги избираат за одмор! 18.June.2025 Нутриционистите велат дека овој зеленчук е ПОДОБАР КОГА Е ЗГОТВЕН, но внимавајте да не претерувате 18.June.2025 Идеално како прилог или самостоен оброкСОСТОЈКИ:3 големи компири30 мл масло1 лажичка мелена пиперка1 лажичка гранулиран лук1 лажичка сув зачинмалку листови магдоносПодготовка: Пронајдете не на следниве мрежи: