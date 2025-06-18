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Подгответе млади компири на посен начин: Одличен додаток на многу јадења (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Written by Леонардо on

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Идеално како прилог или самостоен оброк

СОСТОЈКИ:

3 големи компири

30 мл масло

1 лажичка мелена пиперка

1 лажичка гранулиран лук

1 лажичка сув зачин

малку листови магдонос

Подготовка:

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