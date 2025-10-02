Подгответе неодоливи маза топчиња: Брз десерт што се топи во устата

0 SHARES Сподели Твитни

Маза топчињата комбинираат кремаст чоколаден намаз и крцкави вафли во закуски што се топат во устата. Тие се совршени ако ви треба брза, но вкусна идеја за десерт.Мелените лешници носат богата арома и здрави масти полни со витамин Е, кои обезбедуваат природна енергија. Темното чоколадо ја обвиткува секоја топка со нежна, малку горчлива нота и обезбедува вредни антиоксиданси. Малку сечкани лешници додаваат неодолива крцкавост и последен мирисен допир.

Состојки

150 г чоколаден крем

150 г вафли

100 г мелени бисквити

150 г мелени лешници

160 г темно чоколадо

160 г сечкани лешници

1 лажица масло

ПодготовкаВо длабок сад измешајте ги мелените вафли, сечканите пржени лешници и кремот Маза. Сè соединете и формирајте мали топчиња. Растопете го чоколадото Кент со масло и ставете ги подготвените топчиња во растопеното чоколадо така што чоколадото ќе ги покрие. Посипете ги или извалкајте ги подготвените топчиња во сечкани пржени лешници. Оставете да се олади и послужете.

