Подгответе ја највкусната чоколадна торта без јајца за само неколку минути

Доколку барате десерт кој не бара многу време за подготовка и кој бара само неколку состојки, тогаш едноставна чоколадна торта е соодветен избор.

За оваа торта не се потребни јајца и е лесна за подготовка.

Потребни состојки:

За тестото: три чаши јогурт, 200 грама шеќер, 300 грама обично брашно, 120 милилитри сончогледово масло, 30 грама какао, две лажици сода бикарбона

За глазурата: 150 грама путер, 150 грама темно или чоколадо за готвење, 100 грама шеќер, 100 милилитри млеко.

Подготовка:

Ставете го јогуртот, брашното, шеќерот, маслото, какаото и содата бикарбона во сад и мешајте со електричен миксер две до три минути, додека не добиете мазна смеса. После тоа, истурете ја смесата во плех за печење кој сте го намачкале со малку масло и сте го наросиле со брашно. Печете 20 до 25 минути на 185 степени.

Растопете го путерот на пареа, потоа додадете го ситно исечканото чоколадо и мешајте додека целосно не се растопи. Додадете го шеќерот и млекото во смесата и мешајте додека не добиете мазна смеса. Прелијте ја чоколадната глазура врз изладениот колач и оставете го во фрижидер да се стегне, а потоа послужете.

