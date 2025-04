0 SHARES Сподели Твитни

Велешкиот театар ги започна подготовките за новата претстава „ГАЛЕБ“, дело на Антон Павлович Чехов, режирана од Александар Ивановски. Во оваа театарска претстава учествуваат Славица Манаскова, Симона Димковска, Сандра Танчева, Јанка Лефкова, Јордан Витанов, Фаик Мефаилоски, Исидор Јовановски, Благојчо Стојанов, Филип Христовски и Кире Ацевски. Премиерата е планирана за крајот на мај. По успешните изведби на „МАЈКА“ и „ГОСПОЃА МИНИСТЕРКА“, ова претставува третата продукција на годинешната програма на театарот.

The post Подготовки за претставата „Галеб“ од Чехов во Велешкиот театар appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: