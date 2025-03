Подготовки на Франција за цивилна заштита и информираност на граѓаните

0 SHARES Сподели Твитни

Владата на Франција има намера да испрати на сите домаќинства „прирачник за преживување“ со инструкции за дејствување во случај на вооружен конфликт, природни катастрофи или здравствени кризи, според извештаите од француските медиуми. Иако во него не се спомнува Русија или конфликтот во Украина, претседателот Емануел Макрон изрази загриженост за „руската закана“ која ја перцепира како заканувачка за Европа, особено со постепеното повлекување на САД од континентот. Веќе е достапна владина страница со вакви информации. Ако предлогот биде усвоен, брошурата е планирана да се дистрибуира пред летото и ќе содржи информации што се содржат на владината веб-страница од 2022 година. На неа е претставена графика со препораки за комплет за итни случаи: шише вода, конзервирана храна, батерии, фенерче, медицински материјали како парацетамол и физиолошки раствор, радио на батерии, основни алатки, топла облека, полнач за телефон, готовина, очила, дупликат клучеви, фотокопии од значајни документи и друштвени игри за запоседнување време.

Слични чекори презеде и Германија, која минатата година организираше воени симулации за тестирање на реакциите на војската и цивилите. Развива и апликација која покажува каде да се засолнат граѓаните во случај на напад и изработи документ „Операција Дојчланд“ за заштита на критичната инфраструктура и мобилизација на силите. Овие мерки се насочени кон повеќе закани, од пандемијата до природни катастрофи и напади.

Минатата година, нордиските земји исто така издадоа слични водичи за своите граѓани. Шведскиот примерок предупредува за можни нападени, и повикува сите на влог во одбрана на независноста и демократијата. Минатите три години војна во Украина и глобалната пандемија ги тераат многу европски држави да преземат мерки за обезбедување на граѓаните во неизвесните времиња кои следуваат.

