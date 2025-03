Поддршка за семејствата настрадани во пожарот во Кочани од Црвениот крст.

0 SHARES Сподели Твитни

Во однос на активностите за собирање донации преку социјалните мрежи, Саити истакна дека ја разбира желбата на луѓето да помогнат, но изрази противење кон објавување на лични информации за жртвите. Досега се собрани над 54 милиони денари во поддршка на настраданите од пожарот во Кочани, изјави Саит Сати, генерален секретар на републичкиот Црвен крст. Тој на прес-конференција ги изнесе сите активности преземени за помош на жртвите од трагедијата во дискотеката каде што починаа 59 лица, а над 150 беа повредени.

По завршување на собирањето изјави за дозвола на обработка на лични податоци од повредените и нивните семејства, како што најави, веднаш ќе се започне со исплата на финансиската поддршка. Тој објасни дека ова е причината зошто досега не се исплатени средствата. Препознава дека собирањето на лични податоци и согласност за нивно користење е предизвик кој значително го забавува процесот на исплата.

„Според законските прописи и Законот за заштита на лични податоци, Црвениот крст мора да обезбеди согласност за обработка на личните информации. За време на викендот успеавме да ги добиеме потребните податоци, кои денеска беа доставени до нас. Службите на Владата се задолжени да ги соберат податоците за лицата кои се наоѓаат на лекување во странство. Дел од тие информации се веќе собрани, а останатото очекуваме до крајот на денот. Со натчовечки напори, се надеваме дека ќе го завршиме процесот во наредните ден-два и веднаш ќе пристапиме кон исплата. Одлуката е донесена – секој настрадан ќе добие 150 илјади денари како итна помош“, истакна Саити.

Тој нагласи дека процедурата мора да се спроведе законски, бидејќи непочитувањето на Законот за заштита на лични податоци може да донесе казни. „Глобата може да достигне четири проценти од вкупниот приход на организацијата ако не се следат правилата за обработка на лични податоци. Тоа би имало сериозни последици за Црвениот крст и неговите законски застапници. Порано, средствата се распоредуваа по завршувањето на кампањата. Сега сме во процес на фази, но потребно е повеќе време, бидејќи има многу семејства, а собирањето на изјави е комплексно, бидејќи треба да биде потпишано лично. Тоа е закон и мора да се придржуваме кон него“, објасни генералниот секретар на Црвениот крст.

Во врска со иницијативите за креирање донациски платформи преку социјалните мрежи, Саити нагласи дека, иако разбира дека граѓаните сакаат да помогнат, објавувањето на лични податоци не е прифатливо. „Црвениот крст не сака да биде тој што ќе ги критикува или оцрни оние што создаваат платформи за помош, за да не се гледаме како единствени. Различни амбиции постојат, особено имајќи предвид иницијативите во Кочани, но не би се осмелиле да објавиме личен податок на некој. Тоа би могло да поттикне можни злоупотреби во иднина“, изјави тој. Саити потврди дека Црвениот крст, дури и по цена да биде критикуван, строго ќе се придржува кон законските одредби. Во наредниот период, организацијата ќе се фокусира на теренските активности, особено за обезбедување психолошка поддршка, што ќе биде од огромна важност.

