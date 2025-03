Поддршка за Учениците: Улогата на Училиштата и Родителите по Трагедијата во Кочани

0 SHARES Сподели Твитни

Министерството за образование и наука, заедно со УНИЦЕФ, Институтот за психологија при Филозофскиот факултет во Скопје и Комората на психолози, потпомогнаа во создавање на насоки за училиштата, наставниците и родителите, со акцент на психолошката поддршка на учениците во кризни моменти, како одговор на трагедијата во Кочани.

Основната цел на овие насоки е да се помогне на училиштата во пружање на психолошка помош на учениците загрозени од трагичниот настан во дискотеката во Кочани, каде што, за жал, многу млади животи беа изгубени. Настанот допре до сите, и затоа е од големо значење да покажеме заедничка солидарност и да пронајдеме начини како на учениците да им пружиме поддршка во процесирање на чувствата на тага и вознемиреност, се истакнува во објавените насоки од Министерството за образование и наука.

Во насоките за училиштата се препорачува продолжување на училишните активности, без откажување на часовите, бидејќи надвор од училиштето учениците можат да се соочат со неконтролирани влијанија од опкружувањето. Поставено е дека часовите треба да бидат насочени кон психосоцијалната поддршка на учениците и дека наставниците треба да работат во консултација со стручни лица. Не е препорачливо одржување на тестови, а активностите треба да бидат насочени кон подобрување на добросостојбата на учениците. Наставниците се охрабруваат да овозможат простори за разговори за несреќата и да им дадат можност на учениците да ги изразат своите мисли и чувства во контролирана и поддржувачка атмосфера. Доколку некој ученик сака дополнителен разговор, треба да биде упатен кон лицата на кои може да се обрати.

Насоките за наставниците содржат примери за комуникација и дискусија со учениците, додека насоките за родителите нудат совети како да разговараат со нивните деца за кризата и на тој начин да им олеснат справувањето со последиците од трауматскиот настан. Ограничувањето на гледањето вести за настанот и внимателноста со споделувањето информации на социјалните мрежи се препорачува, бидејќи постојаното изложување на информации може да ги зголеми грижите и стравовите. Потенцирано е значењето на придржување кон проверени информации од релевантни извори. Важно е децата да разберат дека трагедијата е изолиран случај и не претставува постојана закана.

На веб-страницата на Министерството за образование и наука се достапни насоките за сите вклучени страни на петте јазици на кои се изведува наставата во државата.

The post Поддршка за Учениците: Улогата на Училиштата и Родителите по Трагедијата во Кочани appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: