Поддршка од семејствата на убиените во „Рибникар“ до Дијана Хрка: Бараме одговорност за сите насилно завршени животи

Ја поддржуваме Дијана Хрка, мајка која бара вистина, правда и одговорност за смртта на своето дете, рекоа семејствата на убиените деца во училиштето „Рибникар“ во Белград.

Пораката за поддршка е објавена на веб-страницата javni servis.net.

„Бараме одговорност за сите насилно завршени животи, почит кон жртвите, грижа за жртвите.

Владата го изгуби својот легитимитет. За време на нејзино време, трите најстрашни трагедии во Србија се случија во мирновременски услови.

Несоодветноста на институциите беше откриена на 3 и 4 мај 2023 година.

Државата е одговорна за смртта на нашите деца и нашиот Драган, убиен во основното училиште на местото каде што требаше да бидат најбезбедни.

Таа е одговорна за жртвите во Мали Орашје и Дубона.

Државата е најдиректно одговорна за жртвите од паѓањето на настрешницата.

Последиците се неразбирливи, особено во средина каде што продолжува спиралата на насилство и недопирливост.

Правото на живот е неповредливо и должност на државата е да го обезбеди!

Во тоа, таа не успеа – трагично и неповратно.

Доста потсмевање, доста навреди, доста лудило и простаци.

Доста со насилство, манипулации и понижување.

Потребен е пробив со нови луѓе.

Распишете избори!

Семејствата Анѓелковиќ, Асовиќ, Влаховиќ, Мартиновиќ и Негиќ“, пишува во пораката за поддршка од семејствата на убиените деца во „Рибникар“.