Поднесена кривична пријава против помошникот на министерот за внатрешни работи, осомничен за злоупотреба на службена положба

Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при Министерството за внатрешни работи поднесе кривична пријава против Л.Р., поради постоење основи на сомнение дека обвинетиот сторил кривично дело „злоупотреба на службена положба и овластувања“, предвидено во член 353 став 1 од Кривичниот законик.„Обвинетиот, како помошник на министерот за внатрешни работи и началник на Одделот за дисциплински и судски постапки, ја злоупотребил својата службена положба или овластувања, пречекорувајќи ги границите на своите овластувања, така што за месеците јуни, јули, август, септември, ноември и декември 2023 година, врз основа на списоците за евиденција на прекувремена работа и списокот на вработени од Одделот за дисциплински и судски постапки кои ги исполнуваат условите за исплата на бонусот за 2023 година, кој тој лично го одобрил, а каде што се јавува под својот реден број, без писмени наредби за часовите извршени работа со кои бил должен да извршува работи и должности повеќе од полното работно време, остварил парични средства за работа подолга од полното работно време во износ од 80.134 денари и бонус за 2023 година во износ од 36.614 денари, или вкупна противправна корист од 116.748 денари на штета на буџетот на МВР“, велат од МВР.

