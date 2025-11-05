Поднесена кривична пријава против црногорскиот претседател Јаков Милатовиќ

Специјалното државно обвинителство на Црна Гора отвори случај против претседателот на државата, Јаков Милатовиќ, по жалба од невладината организација „Црногорски форум“, за постхумно одликување на цетинскиот надбискуп и црногорско-приморски митрополит, Амфилохије.

Канцеларијата на шефот на државата на Црна Гора објави дека Специјалното државно обвинителство ги информирало дека е отворен предмет во врска со кривична пријава поднесена од невладината организација „Црногорски форум“ – претседателката Јелена Марковиќ, на 23 октомври оваа година против Јаков Милатовиќ, за кривично дело злоупотреба на службена положба согласно член 416 од Кривичниот законик на Црна Гора и други кривични дела.

„Во извештајот во суштина се наведува дека претседателот на Црна Гора донел одлука постхумно да му го додели државниот орден на Амфилохије Радовиќ, а во изјавата во врска со одлуката, Амфилохије Радовиќ е опишан како „лице кое придонело за демократизација на Црна Гора“, „духовен водач кој им доверил православни верници“ и „човек кој донел мир и помирување во Црна Гора“, а во извештајот понатаму се наведува дека на овој начин, односно дека со донесената одлука е извршено кривично дело злоупотреба на службена положба согласно член 416 од Кривичниот законик на Црна Гора, и дека горенаведените пофалби и признанија, како и дадените последователни изјави, фаворизирале една верска заедница во однос на другите верски заедници и нивните верници, со што извршиле кривично дело расна и друга дискриминација согласно член 443 од Кривичниот законик на Црна Гора и други „кривични дела“, се вели во соопштението. Во врска со ова, кабинетот бил информиран дека е потребно горенаведената одлука да се достави до обвинителството со списите на предметот формирани по тој повод, со писмена изјава во врска со наводите во поднесената кривична пријава, соопшти канцеларијата на Милатовиќ, пренесува РТЦГ.