Поднесени се 16 приговори до ДИК во врска со вториот круг од локалните избори во Македонија

До утрово до Државната изборна комисија (ДИК) се поднесени 16 приговори во врска со постапката за сумирање и утврдување на резултатите од вториот круг од локалните избори, што се одржа во недела, 2 ноември, објавува Телеграф Македонија.

Рокот за поднесување приговори истекува денес во 16:30 часот, 48 часа по објавувањето на првичните резултати од изборите.

Приговорите ги поднесе Хаќим Рамадани, поддржан од ВЛЕН, во врска со постапката за сумирање и утврдување на резултатите во избирачките места 2034, 2033, 2032, 2035, 2034, 2033, 2032, 2035 во Брвеница. Во оваа општина, во вториот круг од изборите, Јовица Илиевски, поддржан од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, победи со 4.374 гласови, додека Рамадани освои 4.224 гласови.Коалицијата „Твоја Македонија“ поднесе десет приговори во врска со избирачките места 2956, 2971/1, 2973, 2959/1, 2955, 2956/1, 2959, 2961/1, 2961, 2971 во Шуто Оризаре.

Ромскиот сојуз поднесе приговори и за Шуто Оризаре, за избирачките места 2966, 2962 и 2961.Во оваа општина, во вториот круг од изборите, Курто Дудуш од Ромскиот сојуз победи со 3.894 гласови, додека Ерџан Демир поддржан од Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ освои 3.406 гласови.

Коалицијата „Искуство за успех“, која го поддржа Стевчо Јакимовски за гласањето во Карпош, поднесе приговори во врска со сумирањето и утврдувањето на резултатите за избирачките места 2631 и 2613.

Во Карпош, кандидатот поддржан од ОБРМ-ПДУКМ и коалицијата, Сотир Лукровски, победи со 13.512 гласови, додека Јакимовски освои 12.378 гласови.

ДИК треба да закаже расправа во наредните денови за да ги разгледа жалбите.

