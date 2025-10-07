ПОДОБРА И ОД БОТОКС Домашна маска која ја затегнува кожата и ги намалува брчките за рекордно време

0 SHARES Сподели Твитни

Еве како да направите маска за лице која ги смирува мозолчињата, го намалува лачењето на себум и и дава сјај на кожата.

Сите знаеме колку е важна негата на кожата, особено во зимските месеци кога студот, ветерот и сувиот воздух во домот дополнително ја сушат. Покрај хидратантниот крем кој треба да се користи секојдневно, пожелно е еднаш неделно да се става и хранлива маска. Можете да го направите од состојки кои ги имате дома, а кои докажано се добри не само за исхраната, туку и за кожата.

Една од нив е куркумата – ова растение по потекло од Индија традиционално се користи во Ајурведата бидејќи има силно антибактериско, антиинфламаторно и антисептично дејство. Во случај на нега на кожата, може да се користи за ублажување на воспалителни процеси кај акните, за регулирање на лачењето на себум… Ја чисти кожата, и дава сјај.

Корисните својства на медот се познати уште од античко време. Овој природен антибиотик е богат со витамини Б и Ц, содржи калциум, железо, калиум, натриум, амино киселини… Медот ја подобрува природната способност на кожата да ја задржи влажноста, ја ублажува сувоста, а кожата ја прави мека и нежна. Делува и против воспаленија.

Медот и куркумата одлично се комбинираат, а еве како можете да направите хранлива маска за лице дома:

Состојки:

1 лажица сурутка (конзерва со густ јогурт)

половина лажичка куркума во прав

1 лажица брашно од наут (може и овесна каша)

неколку капки ружина вода

1 лажица мед

1 лажица млеко

