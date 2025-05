Подобрено гејминг-искуство на Samsung OLED монитори со NVIDIA G-SYNC компатибилност

0 SHARES Сподели Твитни

Скопје, 20 мај 2025 – Samsung Electronics денеска објави дека нивната нова серија на OLED телевизори за 2025 година ќе ја поддржува компатибилноста на NVIDIA G-SYNC. Ова значи дека ќе биде овозможено исклучително флуидно играње, со ниска латентност и подобрена реакција, задоволувајќи ги гејмерите ширум светот. Со имплементацијата на NVIDIA G-SYNC, OLED моделите на Samsung за 2025 година ќе можат да ја синхронизираат фреквенцијата на обновување на сликата од телевизорот со стапката на кадри на графичките карти, со што се намалува појавата на сечење и прекин на сликата, овозможувајќи безпрекорен и целосно впивачки гејминг-приказ. Во комбинација со Motion Xcelerator технологијата од Samsung, која поддржува фреквенции до 165Hz, гејмерите ќе уживаат во беспрекорни визуелни ефекти и острина дури и во најактивните сцени.

Кевин Ли, извршен потпретседател за корисничко искуство со визуелни дисплеи во Samsung Electronics, истакна дека со дополнувањето на NVIDIA G-SYNC компатибилноста и нашите најнапредни гејминг можности досега, OLED серијата на Samsung за 2025 година испорачува високи перформанси дури и за најпосветените играчи. Делејќи на нашата позиција како лидери во иновациите на дисплеите и внесување на реални AI унапредувања, ги променуваме гејмерските очекувања од телевизорите – и на бојното поле и надвор од него. Новата серија исто така поддржува и AMD FreeSync Premium Pro, нудејќи широка компатибилност и адаптивна синхронизација со различни графички процесори.

Дополнителните гејминг опции вклучуваат Auto Low Latency Mode (ALLM) за минимизирање на задоцнувањето и обезбедување моментална реакција, како и Samsung Gaming Hub, кој овозможува инстантен пристап до конзолни и облачно-базирани гејминг платформи како Xbox и NVIDIA GeForce NOW. За дополнително подобрување на играта, OLED моделите за 2025 година воведуваат AI Auto Game Mode – функција која интелигентно анализира жанрови и сцени во реално време за автоматско оптимизирање на сликата и звукот, елиминирајќи ја потребата од рачни прилагодувања. Гејмерите исто така можат да ја искористат Game Bar функцијата – поп-ап интерфејс за брз пристап до клучни поставки без прекин на играта.

Иако овие телевизори се наменети за врвен гејминг, тие истовремено обезбедуваат и одлично филмско искуство и домашна поврзаност. Технологиите како AI Upscaling, Glare Free екранот и SmartThings интеграцијата овозможуваат импресивна слика и лесно управување во секое опкружување. NVIDIA G-SYNC компатибилноста ќе биде достапна во напредниот модел S95F и постепено ќе се прошири на останатите модели од OLED серијата за 2025 година.

The post Подобрено гејминг-искуство на Samsung OLED монитори со NVIDIA G-SYNC компатибилност appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: