Подобрувања во Старт менито на Windows 11 за подобро корисничко искуство

Според последните информации, Microsoft планира неколку измени во Старт менито кои моментално се активни само во тест верзиите на оперативниот систем. Се очекува овие промени да бидат достапни со наредната поголема есенска надградба. Иако измените не подразбираат комплетна трансформација на ова познато мени, кое во новата верзија на Windows 11 не е толку популарно, постојат надежи дека ќе се подобри функционалноста и корисничкото искуство, а со тоа и намалување на критиките.

Во однос на новитетите, Старт менито ќе добие поширока форма и ќе овозможи приказ на сите апликации директно на главната страница. Апликациите што се прикачени ќе останат на видно место, додека сите останати ќе бидат прикажани на дополнителен ред, елиминирајќи ја потребата за посебно кликнување. Ова им овозможува на корисниците да го одредат начин на прикажување на апликациите, како и можност целосно да ги исклучат предлозите.

Со овие подобрувања не се врши комплетен редизајн, но сега Старт менито ќе биде повеќе функционално и корисно. Корисниците ќе можат полесно да пристапуваат до различни функции и ќе имаат поголема слобода при прилагодувањето, што може да допринесе за подобрување на севкупното искуство.

