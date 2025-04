0 SHARES Сподели Твитни

Фото: Proton

Сервисите од швајцарската фирма Proton веќе се добро познати, претежно по нивниот иновативен пристап кон приватноста. На почеток започнаа со понуда на приватен имејл систем кој обезбедува шифрирање на пораките, овозможувајќи комуникација меѓу адресите на Proton која е достапна само за испраќачот и примачот. Иако ова импресивно ниво на приватност е значајно, тоа не е секогаш доволно за да привлече повеќе корисници.

Во обид да ги направи сопствените сервиси поконкурентни, Proton најави неколку новини. Промените вклучуваат опции за подобро организирање на пораките преку категоризација, прегледување на добиените датотеки во посебен дел и олеснување на менаџирањето на претплатите со автоматско откажување и слично.

Најголемото подобрување ќе дојде со новите мобилни апликации за Android и iOS кои ќе бидат многу постабилни и побрзи. Овие апликации ќе дозволат работа без интернет и ќе имаат подобрена функција за пребарување на пораките. Овие подобрувања се очекува да го направат Proton Mail вистинска алтернатива на сервиси како Gmail и Outlook. Многу корисници веројатно ќе го разгледаат ова како потенцијална нова платформа заради повеќето овие функции.

Покрај подобрувањата во Proton Mail, се очекуваат промени и во Proton Calendar, како и воведување на нова мобилна апликација со подобра поддршка за iPad.

The post Подобрувања на безбедносните функции на Proton Mail appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: