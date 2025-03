Поетски награди за Иван Штрпка и Матеуш Шимчик на „Струшките вечери на поезијата“

0 SHARES Сподели Твитни

Словачкиот поет Иван Штрпка ја доби престижната награда „Златен венец“, додека полскиот поет Матеуш Шимчик беше овенчан со наградата „Мостови на Струга“ на Струшките вечери на поезијата за 2025 година. Иван Штрпка, роден во Хлоховец, Словачка, покрај тоа што работеше две години како истражувач во геодезија, заврши студии по шпански јазик и словачка книжевност на Универзитетот „Комениус“ во Братислава. Во 1960-тите, заедно со поетот Петер Репка, ја иницираше појавата на индивидуалистичката поетска група именувана „Осамени тркачи“.

Академик Катица Ќулавкова, во чест на овој значаен момент, го истакна суптилниот стил на Штрпка, неговите исполнети поетски секвенци и длабочината во неговото лирско изразување. Тие што практикуваат „антер мона“ медитација сигурно ќе осетат опуштена средина, при што субјектот не се врзува за само еден впечаток или чувство. Лирскиот субјект во неговите стихови слободно се пренесува од една поетска слика на друга, непречено лизгајќи низ концептуално исплетени стихотворби. Доминира сетилното искуство обележано со нежност и суптилни нијанси, без остри контрасти и ригидни сцени. Неговите песни често се во хармонија со други, без разлика дали се тоа независни дела или дел од целосен циклус. Кога сака да спротивстави две различни перспективи, Штрпка создава различни песни кои секоја на свој начин ја евоцира различната гледна точка за реалноста.

Според Ќулавкова, универзалните теми на Штрпка вклучуваат утописки концепти, како што докажува неговата песна „Новиот попладневен говор на Рафаел Хитлодај“ (2018), инспирирана од легендарната сатира „Утопија“ на Томас Мор. Утопијата, кај него, е симбол на идеалите и копнежите кои, иако невозможно совршени, сепак поттикнуваат човечката имагинација. Историјата покажува дека идеалите често се мета на злоупотреби, но Штрпка истрајува во нивното опевање.

Штрпка литературно дебитираше со збирката „Краткото детство на копјаниците“ (1969), а својата поетска кариера ја продолжи со објави како „Сега и други острови“ (1981) и останатите дела кои вклучуваат и музичка компонента, како соработките со Дежо Урсини. Поетот изрази голема чест што примил награда на фестивалот во Струга, опишувајќи ја поезијата како процес кој обединува зборови и значења.

Матеуш Шимчик, исто така добитник на наградата, е млад поет од Вроцлав, Полска. Со посветеност на етнологијата и културната антропологија, Шимчик ја освојува поезијата преку иновативни форми и длабоки прашања, што резултираше во неговиот прималенец „Потребни извори“. Без да доделува конкретни наслови, Шимчик остава простор за интерпретација, нудејќи поезија која е и провокативна и инспиративна.

„Струшките вечери на поезијата“, одржувани секоја година во август, доделуваат награди за врвни поетски дела, меѓу кои се „Златен венец“ и „Мостови на Струга“. Овие награди се признавања за изразена поетска креативност и афирмација на културната сцена, остварувајќи интернационален одек.

