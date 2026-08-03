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Пожарот во Кавадаречко сѐ уште е активен и вечерва е невозможно да се воспостави контрола врз него, информира директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов.

Огнот зафатил претежно нискостеблеста вегетација, а силниот пламен што повремено се појавува е последица на согорувањето на големиот број ниски смреки на теренот.

„Пожарот во Кавадаречко сѐ уште е активен, невозможно е да се воспостави контрола вечерва. Зафатена е претежно нискостеблеста вегетација. Силниот пламен кој се појавува од време на време е последица на согорувањето на многубројните ниски смреки“, изјави Ангелов.

Тој додаде дека кавадаречките пожарникари ќе продолжат со гаснењето во текот на целата ноќ, а на терен и понатаму е и градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев.

The post Пожарот во Кавадаречко не стивнува, пожарникарите ќе се борат со огнот и во текот на ноќта appeared first on Во Центар.

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