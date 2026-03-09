Пожарот во „Пулс“, сведочеше продавачот на сценски ефекти денес на суд

0 SHARES Сподели Твитни

Сведокот Горан Игновски, кој повеќе од 34 години работи во продажба и сервисирање на опрема за изнајмување за настани – звук, осветлување и сценски ефекти, на денешното судење во судницата во Идризово изјави дека година и пол пред трагичниот настан во дискотеката „Пулс“ во Кочани, на Панчо и на член на ДНК им била продадена опрема (кутија со далечинско активирање) и распрскувач.

Сведокот, кој е сопственик на брендот „Е-аудио“, одговарајќи на прашањата на јавниот обвинител, рече дека го познава Панчо, кој пред три години купил кутија со далечинско активирање, додека член на ДНК, кој подоцна дознал дека се вика Буцо, продал осум огномети.

Игновски рече дека конзервите ги продавал легално во продавниците, додека прскалката не ја продавал бидејќи биле потребни премногу дозволи.

Година и пол пред критичниот настан, тој лично донел околу 100 прскалки „Тропик“ од Бугарија со автомобил, за кои рекол дека биле главно за клиенти и дека осум од нив им продал на ДНК. На прашањето зошто верува дека прскалките што ги продал на ДНК во тоа време не биле користени во дискотеката Пулс, со оглед на тоа што биле пронајдени остатоци од прскалки од истата компанија, сведокот рекол дека ДНК користела прскалки на секоја претстава од тогаш до трагичниот настан, што значи дека оттогаш користеле повеќе од 100-200 прскалки.

Пред трагедијата во Кочани, на настап во Гевгелија во дискотеката „Де Факто“, ДНК, како што рече сведокот, изгорел екран и звучници, со истите прскалки.

„Доставив видео снимки и фотографии од настаните на ДНК. Во изминатите година и пол, тие користеле 100-200 прскалки за активности. Значи, тие користеле прскалки на секоја активност. Плус, ниту сум ги продал на некого, ниту некој ме контактирал“, објасни сведокот, нагласувајќи дека оние што ги донел се двометарски прскалки за употреба во затворени средини.

Опремата, како и другите предмети како што се балони, барут и други легално декларирани како увезени од Кина, биле продавани легално по цена од 150 евра. Според сведокот, распрскувачите за барут чинат 500 евра, а за да се постигне посакуваниот ефект, мора да се купат четири од нив, а тие чинат многу повеќе, па затоа се користат многу помалку.

Игновски рече дека го познава Панчо, кој купил кутија пред три години, а потоа едно момче го повикало да купи огномет и распрскувачи. На прашањето дали имал каква било соработка со дискотеката „Пулс“, сведокот рече дека немал, „Не знам ни каде е, ниту сум бил таму“. Судењето продолжи со испрашување на сведоци предложени од Обвинителството. Судењето го води судијката Дијана Груевска-Илиевска, додека Обвинителството го претставува тим од 15 јавни обвинители.

Пожарот во дискотеката во Кочани избувна за време на настап на групата ДНК и претставува една од најлошите трагедии во поновата историја на земјата. Со денешната седница, постапката продолжува со изведување на сведоци по барање на Обвинителството.

The post Пожарот во „Пулс“, сведочеше продавачот на сценски ефекти денес на суд appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: