Пожарот во Трубарево е изгаснат, но има густ чад, синоќа повторно гореше во „Дрисла“

Пожарот е изгаснат, нема активно горење, но има густ чад што продира во земјата и песок од покриените површини. Дел од изгорената површина останува да се пополни, изјави утрово Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување во врска со состојбата на местото на пожарот во Трубарево, кој избувна вчера пред 14:00 часот во магацин за рециклирање пластика, електронски отпад и батерии.Во видео изјава, Ангелов вели дека благодарение на „храбрата, брза и несебична интервенција на скопските пожарникари, како и одлично организираната целокупна операција за гаснење на пожарот, спасени се четири згради на таа локација“, иако, како што рече, тие се наоѓаат веднаш до изгорените згради на компанијата „Ф.“.„Од она што можам да го видам овде, ова се големи бали пластичен отпад, пластични шишиња и друг отпад, внимателно спакувани. Пожарот е изгаснат. За жал, сè уште имаме активен чад. Делот каде што се наоѓаат литиумските батерии е покриен со песок, на некои места е употребена земја, каде што нема литиумски батерии или електронски отпад. Но, има чад низ песокот и расфрланата почва. За жал, чадот е сè уште силен, пожарникарите работат на навлажнување на песокот за да го изгаснат пожарот, бидејќи таков електронски отпад е исклучително тежок за гаснење. Пожарникарите работеа цела ноќ“, истакна Ангелов.Тој исто така објави дека околу 2:30 часот наутро добиле известување дека има уште еден пожар на депонијата „Дрисла“ и веднаш се упатиле таму.„Некои пламени беа видливи, но тоа беше гасот што испаруваше од оваа депонија. Таму испративме екипа од скопската противпожарна служба, која го изгасна пожарот, кој беше во опасност да се прошири на главниот дел од депонијата. Сега ситуацијата во „Дрисла“ е стабилна, продолжуваме со покривање на преостанатиот дел бидејќи барем половина од местото што вчера гореше во „Дрисла“ беше покриено. Сепак, дел од механизацијата беше пренасочена и тука, кон големиот пожар во Трубарево“, рече Ангелов.Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување ќе одржи прес-конференција во 11:00 часот во Владиниот медиумски центар заедно со министерот за здравство Азир Алиу и владината портпаролка Марија Митева.

